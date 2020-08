‘Elia wacht nog op telefoontje van FC Twente’

Zondagavond werd bekend dat Utrecht vol inzet op de 33-jarige buitenspeler, die verder ook in de belangstelling staat van ADO Den Haag, FC Groningen en Standard Luik . Eerder gaf Elia aan dat hij sowieso eerst met zijn oude clubs ADO en FC Twente om de tafel wil voordat hij een beslissing over zijn sportieve toekomst gaat nemen. Van een overeenkomst met FC Utrecht is volgens zijn management nog geen sprake.

‘Luisteren naar Twente’

Schouten laat weten dat Elia nog altijd in gesprek wil met FC Twente. ,,Eljero heeft vorige week maandag toen hij aankwam in Nederland, de club direct laten weten dat hij beschikbaar is om te luisteren naar de plannen van FC Twente", aldus de zaakwaarnemer. ,,Tot vandaag hebben we van Twente nog niet gehoord wanneer die afspraak zou kunnen plaatsvinden. Eljero heeft aangegeven open te staan voor een gesprek, maar wij hebben niets meer vernomen van Twente en wachten nog altijd op Twente.”

Volgens Streuer is FC Twente nog altijd geïnteresseerd in de speler die in 2009 de club verliet en in de jaren daarna verschillende keren aangaf een zwak te hebben voor FC Twente.