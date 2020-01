Elke linie van FC Twente krijgt een ander gezicht

FC Twente waakt voor te snelle beslissin­gen: ‘Winteraan­ko­pen vaak paniekaan­ko­pen’

7 januari BENAHAVIS - Het trainingskamp van FC Twente staat in het teken van één grote vraag: wie komt er bij? Technisch directeur Ted van Leeuwen voelt de urgentie, maar waakt voor overhaaste beslissingen. In de transferperiode in januari is extra voorzichtigheid gevraagd.