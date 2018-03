Emotionele De Lange keert strafschop: 'Was heel mooi voor hem'

De Langes oma overleed vrijdag, maar De Lange hield zich sterk en besloot toch mee de bus in te gaan naar Assen. ''Hij wilde heel graag keepen'', reageerde Demmers na de wedstrijd. Twente kwam in Assen vanaf de stip op voorsprong, maar paar minuten later kreeg de ploeg zelf een strafschop tegen. De Lange ging goed klaar staan, gaf de lat nog even een tikje en klapte een paar keer met zijn handschoenen. Hij strekte zijn armen en met zijn linkerhand tikte hij de bal knap uit het doel. Dat het een speciaal moment voor hem was, was na de redding goed te zien, aan de reactie van zijn ploeggenoten. Hieronder het moment vanaf 0:24.