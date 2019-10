En weer gaat het bij FC Twente over de VAR

Over de rode kaart voor rechtsback Julio Pleguezuelo hoorde je na afloop niemand klagen: die was terecht. Opvallend was dat niemand in het stadion wist waar het over ging toen scheidsrechter Jeroen Manschot vijf minuten voor tijd naar de zijkant ging om de beelden te bekijken. De toeschouwers hadden geen idee wie of wat er eventueel bestraft zou worden. Een Spartaan of een Tukker? Het bleek dus om Pleguezuelo te gaan en dat werd daarna ook wel duidelijk op de beelden. De Spanjaard dupeerde met zijn actie zijn eigen ploeg, die daarna met een man minder nog de 2-1 incasseerde.