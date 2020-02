En weer is het crisis bij FC Twente

Na een lange dag van intensief beraad kwam FC Twente woensdagavond met het statement dat de club de rijen wil sluiten. "Het clubbelang staat voorop, alle betrokkenen schikken zich daarnaar, ondanks verschillen van inzicht." De vraag is of die sussende woorden niet te laat komen.

Steen des aanstoots is de kwestie rond aanvoerder en clubicoon Wout Brama, die al weken niet meer opgenomen wordt in de wedstrijdselectie. Brama is voor veel supporters het boegbeeld, een voetballer die er in moeilijke tijden altijd stond. Zijn verbanning uit het team is al langere tijd onderwerp van gesprek binnen en buiten FC Twente.