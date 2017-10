Enes Ünal op huurbasis naar Levante

Verbeek's eerste dag als trainer van FC Twente

17:23 ENSCHEDE - Gertjan Verbeek is de nieuwe trainer én technisch manager van FC Twente. De in Deventer geboren, maar in Enschede opgegroeide coach werd deze maandag gepresenteerd in de Grolsch Veste en ging daarna het veld op bij het trainingscomplex in Hengelo.