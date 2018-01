Enes Ünal scoort bij rentree Villarreal

Gertjan Verbeek: ‘We waren te slordig in balbezit’

6 januari LA MANGA – FC Twente-trainer Gertjan Verbeek vond het lastig om zaterdagmiddag een oordeel te vellen over het optreden tegen Vfb Stuttgart (2-1 verlies). ,,Ik had het er net met de trainer van Stuttgart nog over. Door de wind was het gewoon lastig voetballen.’’