Engelse week pittige en prachtige uitdaging voor FC Twente

Zoals het trainers betaamt, wil ook Ron Jans nog niet vooruitlopen op de serie van drie. „We delen de week op in stukjes. Brokje voor brokje, wedstrijd voor wedstrijd en dan zien we wel na elk duel wel waar we staan”, aldus de oefenmeester van FC Twente, die zondag achtervolger Utrecht op acht punten kan zetten. „Sparta en Utrecht zijn de teams onder ons, maar we willen eigenlijk helemaal niet naar beneden kijken. Dan weet je wat je zondag moet doen. Dat zal lastig genoeg zijn.”

Prachtig vooruitzicht

Ondanks de logische teksten van Jans is dit voor de supporters wel een week om naar uit te kijken, met twee prachtige affiches in eigen huis. Stel: FC Twente komt goed over de eerste obstakels heen, dan wordt de wedstrijd volgende week zondag tegen Feyenoord een ouderwetse topper in een stadion dat al dagen is uitverkocht.

Nog niet op achterstand

Maar eerst FC Utrecht dus. Het duel in De Grolsch Veste wordt de krachtmeting tussen de ploeg die thuis nog ongeslagen is en zelfs nog geen enkele keer op achterstand kwam, versus de opponent die al zes duels zonder verlies is. Volgens Jans is de hand van de nieuwe Deense trainer Michael Silberbauer al zichtbaar bij Utrecht. „Hij heeft gekozen voor 4-3-3. Je ziet zijn ideeën al heel duidelijk terugkomen. Er zit weer een goede drive in de ploeg.”

Trainen op nieuw veld

Als de weersomstandigheden het toelaten traint FC Twente zaterdagmorgen op het nieuwe veld in De Grolsch Veste. Die mat is deze week aangelegd. Bij de Enschedeërs ontbreken Michal Sadilek en Wout Brama. Sadilek heeft lichte liesklachten en met Brama wordt nog geen risico genomen, nadat hij vorige week even een terugslag kreeg. „Hij heeft een scan gehad, maar er is verder niets aan de hand.”