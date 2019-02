Enschede en FC Twente maken weg vrij voor Frans Weghorst als commissaris

Die eis is nu voor een deel losgelaten. Wat overeind blijft is dat de meerderheid van de RvC geen financieel belang mag hebben in de club. Dat geldt ook voor de voorzitter van de RvC en de directieleden.

Statutenwijziging

Door die statutenwijziging kan Frans Weghorst definitief zitting nemen in de RvC van Twente. Weghorst is namelijk ook een van de zogenaamde ‘noabers, oftewel een van de aandeelhouders van de club. Het voorstel is al door het college goedgekeurd, maar wordt nog wel aan de raad voorgelegd.

Het college van B en W heeft belang bij deze wijziging, omdat het in het kader van het schuldsaneringsplan om tafel wil met een volledige RvC. Die bestaat op dit moment nog maar uit twee personen: Dennis Schipper en Koen Groenewold.

Stap voorwaarts

Voor Twente is het loslaten van de lijn Knüppe een enorme stap voorwaarts in de rehabilitatie van de club. „Wij hebben ons twee jaar goed gedragen en willen nu graag worden behandeld als elke andere club”, zegt RvC-lid Koen Groenewold. „De relatie met de KNVB is hersteld. Die is nu goed, het vertrouwen is terug.”

Quote Wij hebben ons twee jaar goed gedragen en willen nu graag worden behandeld als elke andere club RvC-lid Koen Groenewold De licentiecommissie van de KNVB is inmiddels schriftelijk een akkoord gegaan met de wijzigingen.

Rapport Knüppe

Het rapport Knüppe verscheen in maart 2016. Het was een onafhankelijk onderzoek van Ben Knüppe naar de onregelmatigheden bij Twente. Knüppe kreeg die opdracht destijds van de licentiecommissie van de KNVB en de gemeente Enschede.