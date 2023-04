Enschede Marathon gaat voor nieuw record met twintig toplopers over aangepast parcours

Tweevoudig winnaar van Amsterdam, Bernard Kipyego, is zondag één van de kanshebbers op de eindzege in de Enschede Marathon. De 36-jarige Keniaan maakt deel uit van een groep twintig hardlopers die zondag op een geheel vernieuwd parcours om de titel gaat strijden.

Bij de mannen staat een combinatie aan de start van zowel ervaren atleten, die recent hebben laten zien dat ze in vorm zijn, als debutanten. Zo liep de Keniaan Hillary Kipsambu vorig jaar in Parijs een snelle tijd: 2 uur 4 minuten en 44 seconden. In datzelfde jaar liep Kipyego 2.06.32 in de marathon van Amsterdam, die hij eerder al in 2014 en 2015 wist te winnen.

Daarnaast zijn er diverse jonge atleten die al 2.07 hebben gelopen en volgens de organisatie in Enschede nog een minuut sneller willen zijn. Outsider is de uit Uganda afkomstige Filex Chemonges, met een persoonlijk record van 2.05.12. Of wat te denken van Alfred Barkach (Kenia), die zijn debuut maakt en de halve marathon al diverse keren binnen het uur heeft gelopen. „De lopers die in Enschede aan de start staan, weten dat het een vlak parcours is, dat de organisatie goed is en dat het in april meestal prima loopweer is”, zegt atletencoördinator Herman Moelard.

Aanval parcoursrecord

„Ze zullen in het begin naar verwachting veel samenwerken, want een goede eindtijd is in ieders belang. In de tweede fase verwacht ik dat het een spannende strijd gaat worden”, aldus Moelard, die denkt dat het uit 2011 stammende parcoursrecord van 2.07.20 uit de boeken wordt gelopen. Bij de vrouwen gaat de Ugandese debutante Merlyne Chelangat een aanval zal doen op het parcoursrecord dat sinds 2022 staat op 2.21.08.

De Enschedese organisatie heeft dit jaar ruim twintig topatleten gecontracteerd voor de wedstrijd. Niet alleen uit de bekende hardlooplanden Kenia en Ethiopië, maar ook uit Oeganda, Estland, Oezbekistan en de Verenigde Staten.

Nederlandse/Belgische deelnemers

Op de marathon staan uiteraard ook diverse Nederlandse en Belgische toplopers aan de start. Bij de mannen wordt het strijd tussen de jonge debutanten Menno Wilhelm en Enschedeër Niels te Pas, zij verwachten een tijd te lopen rond de 2 uur 20 minuten. De twee moeten het onder meer opnemen tegen Christiaan Bosselaar en twee Belgische atleten Sammy Nulens en Gerd Devos.

Verder zal de Belgische atleet Stefan van den Broek een aanval doen op het Belgisch nationaal record bij de masters 50, dit record staat op 2.25.38. Hij zal onder meer gezelschap krijgen van zijn persoonlijke haas Willem van Schuwebeeck en de regionale favoriet Jorn Jansman van ASV Atletics Nijverdal.

Nieuw parcours

Zoals eind vorig jaar al bekend werd gemaakt, is er dit jaar een nieuw parcours. Zo bestaat de hele marathon - tot vreugde van veel lopers - uit één grote ronde. „Sinds 2019 voeren we het Elite Label. Dat betekent dat lopers zich bij Enschede Marathon kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen of een WK. We zijn dan ook aan onze stand verplicht een snel, vlak, veilig en ruim parcours te bieden voor de toplopers. En ook voor de recreatieve lopers is het nu veel fijner lopen”, zegt directeur Enschede Marathon Sandra Melief. De start en finish zijn nu weer op de Boulevard.

11.000 lopers

Ondanks dat Enschede Marathon dit jaar samenvalt met de Rotterdam Marathon is dat aan het aantal inschrijvingen volgens Melief niet te merken. „Zondag zullen er naar verwachting weer ruim 11.000 uit binnen- en buitenland meedoen aan afstanden van 5 tot 42,195 kilometer. Dat zijn fijne berichten, als je hoort dat het deelnemersaantal landelijk bij wedstrijden terugloopt.”