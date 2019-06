Enschede wil betaald parkeren invoeren bij stadion FC Twente

ENSCHEDE - Betalen voor het parkeren van je auto als je een thuiswedstrijd van FC Twente bezoekt. Als het aan de gemeente Enschede ligt is dat binnen twee jaar de realiteit.

De gemeente moet de komende jaren miljoenen euro’s extra bezuinigen om het hoofd boven water te houden. In een lange lijst met maatregelen is ook betaald parkeren bij de Grolsch Veste opgenomen. Vanaf 2021 moet het zover zijn. Enschede verwacht er jaarlijks 100.000 euro aan over te houden.

Lange zijde

In de praktijk gaat het college FC Twente geld vragen voor het gebruik van de grote parkeerplaats aan de lange zijde van het stadion op speeldagen. Daar hanteert de voetbalclub al een kaartjessysteem waarbij alleen de kaarthouders mogen parkeren.

Het idee is dat FC Twente de kosten voor het gebruik van de parkeerplaats gaat doorbelasten aan de kaarthouders. Omdat een parkeertarief mogelijk leidt tot een hogere parkeerdruk en parkeeroverlast in de omgeving van de Grolsch Veste, acht het college het verstandig om de maatregel ‘breder aan te vliegen’.

Meer fietsers en files

Argument voor het invoeren van parkeertarieven is volgens het college dat parkeren bij het stadion bij diverse professionele voetbalclubs al niet gratis is. Ook is het een doelstelling van de gemeente om het gebruik van openbaar vervoer en de fiets te stimuleren.