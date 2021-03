Enschedeër Chery in nationale ploeg Suriname

Spelers wennen aan de stilte, maar niet tijdens derby: ‘Ik had de fans wel naar binnen willen smokkelen’

28 februari Wat als de supporters er wel waren geweest bij de derby zaterdagavond? Was Heracles dan alsnog de winnaar geworden of had FC Twente brutaal de derde gescoord? Doelpuntenmakers Rai Vloet en Danilo hadden de fans het liefst stiekem het stadion binnengehaald. Het bleef 2-2.