Enschedeër Ismail H'Maidat (24) krijgt bij Como de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen

NABESCHOUWING ‘Contrast tussen fans FC Twente en Heracles was erg groot’

4 augustus ALMELO/ENSCHEDE - Het was een bewogen start van het nieuwe seizoen voor FC Twente en Heracles. In Enschede werd een recordspandoek uitgerold als teken van: we zijn er weer. En in Almelo werd het seizoen ingeluid met eieren en een kip op het veld. Twente speelde knap gelijk tegen PSV, Heracles ging af in eigen huis. Leon en Fardau beschouwen na.