Enschedese raad over FC Twente: voetbal doorslikken, of stikken

Het nieuwe saneringsvoorstel is de enige mogelijkheid voor de gemeente om geen 25,8 miljoen euro te verspelen. Want zo diep zit Enschede in de club. De verontwaardiging bij een (groot) deel van de gemeentepolitiek en de burgerij zal groot zijn over de zoveelste handreiking aan de lokale voetbaltrots, die nog steeds een faillissement boven het hoofd hangt.