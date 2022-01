Er is ook goed coronanieuws en we gooien er nog een paar trainers in voor Heracles: wat te denken van Sjors Ultee en Sipke?

FC Twente speelt zaterdag thuis tegen Heerenveen, Heracles gaat op bezoek bij NEC. De grote vraag bij de Almeloërs: wie staan er allemaal aan de aftrap? Er zijn bij Heracles nog volop vraagtekens. In Enschede is er ook personele nood, zeker nu de schorsing van Michal Sadilek is blijven staan. „Een Mexicaan van Ajax geeft Sadilek een beuk en een Braziliaan van Ajax slaat een tegenstander van Feyenoord op het hoofd. Dat mag blijkbaar allemaal wel.” Tijd voor echte voetbalmensen in de tuchtcommissie, zo luidt de conclusie in De Ballen Verstand.