Er verandert niets bij FC Twente: ‘Clubbelang overstijgt elk individueel belang’

‘De teleurstelling was gisteravond groot na het verlies tegen FC Emmen. Teleurstelling en bezorgdheid die supporters ook lieten blijken tijdens een gesprek later op de avond op het Trainingscentrum in Hengelo, met de trainersstaf en Xandro Schenk. FC Twente geeft aan het een zeer kwalijke zaak te vinden dat er door een aanwezige supporter opnames zijn gemaakt van dit gesprek en dat deze zijn verspreid.

Vandaag hebben gesprekken plaatsgevonden tussen technisch directeur Ted van Leeuwen, de trainersstaf en Wout Brama. Een intensief gesprek, waarin betrokkenen hun standpunten op tafel hebben gelegd. Er zijn verschillen van inzicht, maar er is wel een professionele basis om met elkaar verder te gaan.

Tijdens die gesprekken gold maar een belang en dat is het clubbelang, dat betekent op korte termijn: FC Twente moet in de Eredivisie blijven. Dat overstijgt elk individueel belang. Vanuit die positie heeft iedereen zich uitgesproken, dat waren moeilijke en soms emotionele momenten, maar uiteindelijk met bovengenoemde als resultaat.

Iedereen weet in welke strijd FC Twente verwikkeld is deze maanden; vechten voor lijfsbehoud. Alles moet in het teken staan van punten pakken. Daar zal door iedereen alle energie ingestoken worden.