Eredivisieclubs kennen geen genade: FC Twente moet betalen

ENSCHEDE – De meerderheid van de clubs in de eredivisie wil dat FC Twente de gemaakte afspraken nakomt en hen compenseert voor geleden ‘schade’ als gevolg van gesjoemel onder het bewind van het oude bestuur, dat onder leiding stond van Joop Munsterman. 'Afspraak is afspraak', vinden de clubs.

„Ik heb in de laatste vergadering van de Eredivisie CV een beroep gedaan op de compassie van de andere clubbestuurders, maar het heeft niet geholpen”, constateert algemeen directeur Erik Velderman van FC Twente. „Ik heb ze voorgehouden dat wij door de degradatie minstens 12 miljoen omzet kwijtraken en alle moeite moeten doen om overeind te blijven. Maar er was geen coulance.”

Onder grote druk

Welke clubs FC Twente tegemoet wilden komen en welke zich hard opstelden, weet Velderman niet. „Want ik heb de vergadering verlaten nadat ik mijn zegje had gedaan. Die discussie is buiten mijn aanwezigheid gevoerd.”

Zoals bekend, hebben de clubs samen nog circa een miljoen van FC Twente tegoed, van de anderhalf miljoen waarmee ze zouden worden gecompenseerd. Twente is van mening dat de gedane toezegging voor compensatie, die in 2016 door toenmalig directeur Onno Jacobs is gedaan, onder grote druk tot stand is gekomen en elke rechtsgrond mist.

De toezegging luidde ook het einde bij FC Twente in van directeur Jacobs en de commissarissen Schutrups en Heerts. Een aantal belangrijke geldschieters was namelijk woedend over het 'weggeven' van hun sponsorgeld.

Rechtsgang

Er resteren nu drie mogelijkheden: FC Twente betaalt toch, Twente stopt met betalen en wacht af wat de Eredivisie CV gaat doen, of Twente stapt zelf naar de burgerrechter om de afspraak te laten toetsen.