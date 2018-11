Espinosa kan bij FC Twente niet op 10 spelen

In de ideale wereld is hij een mooie nummer 10. Een spelverdeler die je lekker z’n gang moet laten gaan, alsof het altijd lente is. Een balletje ophalen, dan de versnelling en de pass. Javier Espinosa beheerst het repertoire. Dat de Spanjaard in Voetbal International het spelersklassement van de eerste divisie aanvoert, is geen toeval. Als je puur naar de schoonheid van het voetbal kijkt is hij een speler die er bovenuit steekt.