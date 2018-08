Espinosa moet het middenveld van FC Twente gaan dragen

In Enschede wordt de komst van Espinosa als een stunt en een buitenkans gezien. De 26-jarige middenvelder heeft een goede naam in het Spaanse voetbal en speelde al in de Primera Division en de Europa League. Hij wordt door de technische staf als een echte kwaliteitsimpuls gezien. Espinosa moet op het middenveld voor de creativiteit gaan zorgen. „Met hem erbij halen we een speler met een staat van dienst in huis, een verbindingsspeler met een groot technisch vermogen”, zegt trainer Marino Pusic.