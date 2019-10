Europees avontuur FC Twente Vrouwen eindigt met nipte nederlaag

Dreiging Weerden

Wolfsburg was in de Grolsch Veste veelal aan de bal, toch leidde dat lange tijd niet tot grote kansen. De meeste dreiging kwam in de beginfase van Ashleigh Weerden. De buitenspeelster stoomde meerdere keren op vanaf links. Wolfsburg had echter even later aan één kans genoeg. Na een mislukte doelpoging schoot Anna Bläse in de rebound alsnog raak: 0-1.