Europese beker voor FC Twente... met walking football

Garcia Garcia (35) nieuwe trainer FC Twente

16 mei ENSCHEDE - Gonzalo Garcia Garcia wordt de nieuwe trainer van FC Twente. De 35-jarige was het afgelopen seizoen de assistent van Marino Pusic. Die werd onlangs aan de kant gezet, omdat de club ondanks de titel niet tevreden was over zijn werkwijze. Garcia Garcia tekent een contract van 1 jaar.