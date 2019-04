Evert Bleuming over het verval en de terugkeer van FC Twente: ‘Club was net de Titanic’

Maart 2018: terugkeer Bleuming bij FC Twente

„FC Twente was net de Titanic, al lang en breed begonnen aan de glijvlucht. Ik kwam vorig jaar maart terug bij de club, was drie jaar weggeweest. Op de kantoren in De Grolsch Veste hing een negatieve sfeer, het personeel had er geen vertrouwen meer in. Ik had niet aan zien komen dat het zo erg was. Ik kwam van FC Utrecht, daar wordt alles meteen op tafel gegooid. In Enschede sudderde het. Ik moest terug naar Twente, dat voelde zo, maar ik schrok van wat ik aantrof. Er kwamen ook steeds mailtjes binnen, van goede medewerkers die afscheid namen van de club. Zo zonde. Degradatie was niet meer te voorkomen, dat voelde je aan alles. Gertjan Verbeek moest weg, Jan van Halst en Erik Velderman. Contracten liepen af. Het was net een sterfhuis. We hadden op 25 juni nog acht spelers en een trainer over.”