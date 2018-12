Ex-speler FC Twente moet ruim 2 jaar de cel in voor reeks overvallen

TURNHOUT/WESTERLO - Voormalig FC Twente-voetballer Ismail H. (23) is door de strafrechter in Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van 46 maanden, waarvan 20 voorwaardelijk. De Enschedeër heeft zijn betrokkenheid bij een reeks gewapende overvallen altijd ontkend.

H. stond een jaar geleden nog onder contract bij AS Roma. Hij was uitgeleend aan KVC Westerlo, maar verdiende wel nog 10.000 euro per maand. Toch was hij tussen 25 december 2017 en 25 januari 2018 betrokken bij vijf gewapende overvallen. Tussen Kerst en Oud en Nieuw werden in Turnhout een gokkantoor, het Seven Center en de winkel van benzinestation Q8 overvallen. In Ravels hebben overvallers op 6 januari twee werknemers van Aldi gekneveld om er met 6.000 euro uit de kluis vandoor te gaan. En op 25 januari was een gokkantoor in Geel aan de beurt.

Ontkend

H. heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend, maar de rechtbank ziet voldoende bewijzen om hem toch schuldig te verklaren. De rechter baseert zich zowel op bewakingsbeelden, onderzoek naar telefoongegevens en beelden van camera’s. H. probeerde die bewijzen onder meer te weerleggen door te zeggen dat iemand anders zijn auto en gsm had gebruikt.

Toeval

„Maar het is niet geloofwaardig dat iemand anders gebruik zou hebben gemaakt van zijn voertuig en gsm. Te meer omdat de gsm beveiligd was met zijn vingerafdruk”, oordeelt de rechtbank. H. werd gefilmd door bewakingscamera’s, vlak voordat zijn kompaan Alexandre D.C. toesloeg. „Toeval”, beweerde de voetballer. „Het is totaal ongeloofwaardig dat hij op 25 januari slechts per toeval aanwezig zou zijn geweest in Geel (zoals blijkt uit beelden van de bewakingscamera) enkele minuten voordat de tweede beklaagde Alexandre D.C. daar een overval heeft gepleegd.

Onderzoek

Uit telefonieonderzoek blijkt dat de gsm’s van beide beklaagden die dag een zelfde traject hebben afgelegd”, zegt de rechter daar over. „Evenmin is het geloofwaardig dat H. - op het moment dat D.C. het Q8-tankstation in Turnhout probeerde te overvallen op 31 december 2017 - opnieuw slechts toevallig ter plaatse zou zijn geweest om te tanken. Te meer aangezien er vlak voor deze feiten nog onderling telefonisch contact is geweest tussen beiden.”

SMS