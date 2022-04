Excuses van Heracles aan Cerny: ‘Dit is een grote smet op de derby’

Dramati­sche ontknoping: Zerrouki niet naar WK met Algerije

ENSCHEDE - Ramiz Zerrouki is dinsdagavond op een dramatische wijze het WK-ticket misgelopen. Zijn land Algerije scoorde diep in blessuretijd van de verlenging de gelijkmaker tegen Kameroen. Maar in de 124ste minuut ging het alsnog mis: 1-2. Einde wedstrijd en geen WK voor de middenvelder van FC Twente.

