Fans FC Twente richten vernielingen aan in Den Bosch: ‘Schade verhalen op de daders’

De KNVB onderzoekt hoe het mogelijk is dat FC Twente-supporters vrijdagavond na de wedstrijd tegen FC Den Bosch, ongehinderd het supportersvak konden verlaten en op weg gingen naar de M-side op de oost-tribune. Ze gooiden er met kunststof reclameborden, maar tot een treffen kwam het uiteindelijk niet. Veiligheidsmensen van FC Den Bosch wisten de Tukkers snel weer in hun vak te krijgen. Dat M-side supporters niet op de provocaties ingingen, was onder meer te danken aan handelen van andere fans die voorkwamen dat ze de tribune afgingen, blijkt uit reacties op sociale media: (...) Ik wilde meehelpen voorkomen dat het de eerste de beste keer weer mis zou gaan voor onze club (...)