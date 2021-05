Fans klaar voor derby: veel vuurwerk en gezang in Enschede en Almelo

Ton Kamp, woordvoerder van de gemeente Enschede, laat weten dat er een samenscholingsverbod geldt, maar er is geen noodverordening afgegeven. Daar is donderdag wel over gesproken, maar dat werd niet nodig geacht. „Er zijn geen additionele maatregelen genomen.” Net als in de binnenstad heeft de politie rondom het stadion wel meer mogelijkheden om te handhaven, omdat het een veiligheidsrisicogebied is.



Tot donderdag wees het niet op een grote samenscholing. Er is nu inderdaad verhoogde activiteit rond het stadion, maar dat is ‘beheersbaar’, stelt hij. De woordvoerder geeft aan dat het ‘op zich niet de bedoeling is’ dat zich fans daar melden, maar „het is een derby, ik kan me voorstellen dat we niet iedereen aangelijnd kunnen houden. We verwachten niet dat supporters in deze coronatijd zaken op scherp zullen zetten.”