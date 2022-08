Fans mogen flesje water meenemen naar Grolsch Veste

met video Zien! Zo reisde FC Twente in 1973 af naar Belgrado: schaken in het vliegtuig, rokende medepassa­giers

ENSCHEDE/BELGRADO - Het is 7 maart 1973 als FC Twente naar het toenmalige Joegoslavië vliegt. De bestemming is net als bijna 50 jaar later Belgrado. Op social media deelt FC Twente beelden van de reis naar Belgrado en delen van de wedstrijd tegen OFK Belgrado. Leuk detail: het thuisshirt van dit seizoen is een knipoog naar begin jaren ‘70.

2 augustus