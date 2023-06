Fans van FC Twente kunnen boeken, de zware tegenstander in Europa is bekend: Hammarby uit Zweden

Zware loting

Hammarby Fotboll (Zweden) was samen met het Deense Aarhus de zwaarste tegenstander die FC Twente woensdag tijdens de loting in Zwitserland kon treffen. En het is dus Hammarby geworden, de club waar Kennedy Bakircioglu, oud-speler in Enschede, een held is. De volksclub van Stockholm. En de club met een wereldberoemde eigenaar: Zlatan Ibrahimovic