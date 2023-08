Fans van FC Twente kunnen in Riga gewoon over straat: ‘Als we op voorsprong komen, dan boek ik in het stadion meteen de vlucht voor Istanbul’

In Stockholm was er geen rood op straat te zien bij het bezoek van FC Twente aan de stad, hoe anders is dat in Riga. De Tukkers on tour drinken in de schilderachtige binnenstad ongestoord hun pilsje.