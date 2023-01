Fanshop FC Twente bij Grolsch Veste zondag weer open, internetwinkel volgend seizoen weer in de lucht

Met poll Clubs moeten zwangere speelsters doorbeta­len (en zo regelt FC Twente dat)

ENSCHEDE - Wereldvoetbalbond FIFA heeft bepaald dat betaaldvoetbalclubs voetbalsters tijdens hun zwangerschap moeten doorbetalen. In veel landen en bij verschillende clubs was dat nog niet geregeld. Bij FC Twente wel. „Speelsters moeten zonder belemmering kunnen nadenken over moederschap.”

