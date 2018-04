Fardau & Leon: 'Elke week denk je dat het gaat gebeuren, maar het gebeurt niet'

''Geloof jij er nog in?'', vraagt Leon ten Voorde aan zijn collega over de kansen op lijfsbehoud van FC Twente. ''Poeh, dat is een moeilijke vraag'', zegt Fardau Wagenaar. ''Elke week denk ik: 'nu zal het wel een keer gebeuren'. Maar elke week gebeurt het niet.''

Castro

Zondag bleef voor FC Twente opnieuw een stunt uit (3-1 verlies tegen Feyenoord). Dat gold ook voor Heracles Almelo. De ploeg verloor in de Arena met 1-0 bij Ajax. ''Het was Ajax tegen Castro'', zegt Fardau Wagenaar. ''Ik heb het gevoel dat het een beetje over is in Almelo. Iedereen is met de toekomst bezig.''