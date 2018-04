Fardau & Leon blikken terug op persconferentie FC Twente: 'Treurige dag'

Voetbalwatchers Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde evalueren samen de persconferentie van FC Twente van maandagochtend. Wat is eigenlijk de boodschap van directeur Erik Velderman en wat voor gevolgen heeft de degradatie voor de samenstelling van het team en de trainer? Lees in ons dossier alles over de huidige situatie van de club.