FC Den Bosch wil schadevergoeding van FC Twente voor vernielingen in stadion

FC Den Bosch wil dat de supporters vanwege het betreden van het veld een boete opgelegd krijgen van 10.000 euro. ,,We hopen dat dit mogelijk is als de personalia bekend zijn van deze supporters. Het is nog niet duidelijk wanneer dat het geval is’’, aldus Van der Kraan.



Een woordvoerder van FC Twente zegt dat FC Den Bosch een ‘vooraankondiging‘ heeft gestuurd wat betreft de vergoeding. ,,Het bedrag verwachten we aan te treffen in een nog te ontvangen rekening’’, aldus de woordvoerder.



Hij weet alvast wat FC Twente wil doen met de rekening. ,,We gaan proberen om de kosten te verantwoorden op de verantwoordelijken. Daar loopt nog een onderzoek naar’’, aldus de woordvoerder.