FC Groningen maakt seizoen af met voormalig FC Twente-assistent Van der Ree als hoofdtrainer

Na elf jaar in een azc is ‘broertje’ van Zerrouki thuis bij FC Twente: ‘Ramiz heeft altijd de goede tips’

SAN JOSÉ - Hij heeft Armeense roots, is geboren in Georgië, bivakkeerde elf jaar in een azc en woont nu onder één dak met Ramiz Zerrouki in Haaksbergen. Op het trainingskamp van FC Twente doet Irakli Yegoian (18) zijn bijzondere verhaal.

21 december