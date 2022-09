FC Twente-aanvaller Daan Rots loopt enkelblessure op in oefenduel

Het is nog onduidelijk wat de ernst van de blessure van Rots is. Rots was vorig seizoen ook een tijdje uit de roulatie met een enkelblessure. Toen lag de Grollenaar er enkele weken uit. „We moeten even afwachten hoe het gaat, maar de eerste indruk is niet zo positief”, aldus trainer Ron Jans. Ook doelman Issam El Maach viel geblesseerd uit. Hij had last van de hamstring.

Basisspelers

Oud-FC Twente-speler matchwinner

De beste kansen in de eerste helft waren ook voor de bezoekers. Na de pauze nam FC Twente de regie in de wedstrijd over, maar het was Emmen dat via de jonge centrale verdediger Julius Dirksen de enige treffer van de wedstrijd scoorde. Dirksen speelde nog een blauwe maandag in de opleiding van FC Twente.

„Een gelijkspel had denk ik beter gepast, maar het resultaat is in zo’n wedstrijd nooit het belangrijkste”, aldus Jans. „De jongens die de laatste tijd minder in actie kwamen, hebben nu 90 minuten gespeeld. Dat is belangrijker.”