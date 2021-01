FC Twente-aanvaller Danilo worstelt: Op zoek naar de glimlach van 2020

FC Twente barst van energie: ‘Nu alweer zin in volgende wedstrijd’

10 januari EMMEN - Het is altijd even spannend, zo'n eerste wedstrijd na de winterstop, hoe kort de break ook is. Na een aarzelend begin, kwam FC Twente al snel op stoom tegen hekkensluiter Emmen. Het eerste duel in het nieuwe jaar eindigde in een 4-1 zege.