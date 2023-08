FC Twente-aanvaller genomineerd voor Eredivisie Speler van het Jaar

livestream | samenvatting FC Twente speelt sterke oefenwed­strijd tegen Odense en wint met 7-1

Over twee weken begint FC Twente aan de Europese campagne tegen FC Hammarby. In de oefenperiode speelde de Enschedese club zaterdagmiddag tegen Odense BK. De wedstrijd tegen de Denen was hier live te volgen. Commentaar was er van Onno Hansum, het co-commentaar werd verzorgd door FC Twente-clubwatcher Leon ten Voorde.