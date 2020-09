FC Twente-aanvaller Menig moet altijd vechten voor een plek

Supporters FC Twente en Heracles moeten het echte gevoel nog terugvin­den: ‘Net zo lang op refresh gedrukt tot ik kaartjes had’

11 september Hoe beleven de fans van Heracles en FC Twente het voetbal in coronatijd? Dit weekend, na zes maanden wachten, mogen ze weer naar het stadion. Hoe groot is die hunkering? Of geloven ze het wel? Vier supporters geven hun gevoel prijs.