FC Twente-aanvaller Virgil Misidjan begint jaar met prachtgoal: ‘Ik mag niet meer dezelfde fouten maken’

De eerste treffer van FC Twente in 2022 was zo’n goal die de bewondering van een vol stadion verdiende. Eerst was daar de versnelling waarbij Virgil Misidjan handig tussen twee Duitsers van Eintracht Braunschweig (1-1) door glipte, vervolgens was er in het strafschopgebied de rappe kapbeweging met de buitenkant van de voet. Weer een tegenstander gedold. Om daarna in stijl de prachtige actie te bekronen met een doelpunt. Het leverde de linkerspits op het verlaten trainingscomplex van FC Twente slechts het applaus van zijn teamgenoten op.