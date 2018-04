FC Twente-aanvoerder hoopt vurig op nederlaag Sparta: 'Dan kan alles nog'

Er waren dagen dat Stefan Thesker twijfelde of FC Twente dit seizoen uberhaupt nog één keer zou winnen. “Maar vandaag hebben we laten zien dat we het toch nog kunnen”, zei de verdediger na afloop lachend. “We hebben er lang op gewacht, maar vandaag was het honderd procent verdiend.”

Verdiend

FC Twente had wel vaker verdiend te winnen, klonk het bij Thesker. “We hadden het gewoon een keer nodig om de 2-0 te maken. Dan zie je ook ineens dat we goed kunnen voetballen en goed kunnen verdedigen. We hadden zelfs nog vaker kunnen scoren”, concludeerde de aanvoerder tegenover Fox Sports.

Hoop

Of de hoop terug is? “Die hoop was er altijd al”, zegt Thesker. “Maar drie wedstrijden, vier punten.. We blijven afhankelijk van Sparta. Laten we hopen dat ze morgen verliezen. Dan is het nog één punt en kan alles nog.”