FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper wordt voor derby in de maling genomen door teamgenoten

FC Twen­te-doel­man Unnerstall opgenomen in Eredivisie Team of the Season van voetbal­spel FIFA

ENSCHEDE - Het is voor de FIFA-speler die Ultimate Team speelt in het spel FIFA altijd het hoogtepunt van het seizoen: Team of te Season. Voor FC Twente-supporters die het spel spelen is er dit jaar extra reden om te juichen, want FC Twente-doelman Lars Unnerstall is door het populaire voetbalspel opgenomen in het FIFA 22 Eredivisie Team of the Season.

29 april