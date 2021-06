FC Twente-aanvoerder Wout Brama zet handtekening onder nieuw contract

Brama begint zaterdag aan zijn elfde jaar bij de Enschedese club. Hij kwam in 2005 bij de eerste selectie. Daarvoor speelde hij al in de opleiding van FC Twente. In 2010 behaalde hij de landstitel. Acht jaar later keerde Brama vanuit Australië terug om de club te helpen na de degradatie. Het voorbij seizoen was hij aanvoerder. Brama vervulde voor de winterstop een belangrijke rol in het succes. In de tweede seizoenshelft werd hij geplaagd door blessures. Inmiddels is de middenvelder volledig fit.