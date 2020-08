FC Twente-aanwinst Danilo is de eerste hindernis voorbij

Ron Jans: ‘Tussenja­ren bestaan niet in het voet­bal’

8 augustus DE LUTTE - Ron Jans is vier weken onderweg bij FC Twente en werkte gisteravond zijn eerste oefenwedstrijd af met zijn nieuwe club. Wat is de oefenmeester in die weken opgevallen? Vanuit het trainingskamp in De Lutte deelt hij zijn eerste indrukken.