FC Twente-aanwinst Michel Vlap speelt vrijdag pas zijn eerste derby ooit

Vlap komt uit Sneek en is daar opgegroeid met de Friese burenruzie Heerenveen versus Cambuur. „Maar ik heb met Heerenveen dus nooit tegen de rivaal Cambuur gespeeld, helaas niet”, vertelt hij. „Dat kwam omdat Cambuur in die tijd nog in de eerste divisie speelde. In de jeugd stond de Friese derby wel vaak op het spel. Je moest winnen van Cambuur, dat werd je vooral wel duidelijk gemaakt. En we wonnen meestal ook. Eigenlijk altijd.”

Belgische klassieker

De meest beladen wedstrijd die Vlap speelde tot dusverre was de Belgische klassieker Anderlecht-Standard Luik. Dat is het Ajax-Feyenoord van België zeg maar. „Dat waren altijd pittige potjes. In de dagen voor de wedstrijd kwamen er fans bij trainingen die je dan toezongen en vuurwerk afstaken. Het ging er op de tribunes en op het veld vaak stevig aan toe.”

Identificatie met de fans

Vlap gaat vrijdag op een soort van ontdekkingsreis. ,,Ik heb minder gevoel met deze derby omdat ik niet uit de regio kom, dus ik denk dat Wout Brama en Daan Rots er iets meer mee hebben”, zegt hij. „Ze hebben me nog niet bijgepraat, maar ik denk dat dat nog wel gaat komen. Ik weet natuurlijk wel dat het een beladen potje is en dat merk je dezer dagen zeker. Ik ben wel een jongen die zich probeert te identificeren met de mensen op de tribune. En alleen voor die supporters ben je bereid een stapje harder te lopen. En als je ook ziet wat voor grote club Twente is, met deze achterban, dan weet je als speler ook waarvoor je het moet doen. Wij willen natuurlijk elke wedstijden winnen, maar dit is een wedstrijd die voor de fans heel belangrijk is.”