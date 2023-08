FC Twente aast op Belgische verdediger

reportage FC Twen­te-fans die wél naar Zweden reisden, krijgen ‘warm’ onthaal: ‘Ze hebben wapens, ga terug naar je hotel’

Zweedse fans die Nederlanders in Stockholm aanvallen. Supporters die voor de zekerheid hun hotel verkiezen boven een bar in het centrum. Verslag van een bijzondere dag in Zweden. ‘Kijk uit, er is een klopjacht gaande!’