FC Twente accepteert straf vanwege misstanden tijdens duel tegen NAC

Canta­laprie­da in actie bij FC Twente

10:55 ENSCHEDE - De nieuwe aanwinst Aitor Cantalaprieda maakt donderdagavond zijn debuut voor FC Twente in het oefenduel tegen het Turkse Göztepe SK. De Spaanse aanvaller werd deze week voor twee jaar vastgelegd en is door trainer Marino Pusic opgenomen in de selectie.