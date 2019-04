FC Twente baalt van afgelasting: ‘Er staat wel een kampioenschap op het spel’

Paul van der Kraan, algemeen directeur van FC Twente, baalt van de afgelasting. Hij had liever gezien dat de wedstrijd was doorgegaan. “We vinden het uitermate vervelend dat enkele dagen voor deze belangrijke wedstrijd, een duel waar het kampioenschap op het spel staat voor FC Twente, deze beslissing is genomen. Het is heel jammer dat we deze wedstrijd niet kunnen spelen, maar we respecteren het besluit van de burgemeester van Ouder-Amstel en Amsterdam.”