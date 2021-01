FC Twente barst van energie: ‘Nu alweer zin in volgende wedstrijd’

EMMEN - Het is altijd even spannend, zo'n eerste wedstrijd na de winterstop, hoe kort de break ook is. Na een aarzelend begin, kwam FC Twente al snel op stoom tegen hekkensluiter Emmen. Het eerste duel in het nieuwe jaar eindigde in een 4-1 zege.

Daarmee boekte FC Twente alweer de vierde uitzege op rij. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2009 en toen zetelde er in Enschede een ploeg die meedeed om de titel. Na zaterdag is FC Twente de nummer zes van de eredivisie.

FC Twente had in Emmen meteen het initiatief, maar in de eerste minuten was de ploeg nog te slordig in de laatste fase voor de goal. Dat veranderde na de 0-1 van Vaclav Cerny in de zestiende minuut. Bij rust was het al 3-0 voor de bezoekers, die veel meer drive aan de dag legden dan de apathische thuisploeg die geen moment leek te geloven in de ommekeer.

Energie terug

,,Het is echt mooi om te zien dat de energie bij ons aanwezig was. Dat hoort bij ons en dat was nu helemaal terug", aldus trainer Ron Jans. ,, Tegen Sparta was dat even weg. Het is lekker om zo de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar te winnen. Dit geeft veel vertrouwen.”

Weer vrije trap goal tegen

Enig minputje was de tegengoal van Emmen. Het was de derde achtereenvolgende keer dat FC Twente een doelpunt incasseerde uit een vrije trap van de zijkant. Doelman Joël Drommel leek niet vrijuit te gaan, maar volgens hem werd hij op het moment dat hij de lucht in wilde gaan vastgehouden door Anco Jansen.

Voor FC Twente wacht er donderdag alweer een prachtige uitdaging als Ajax naar De Grolsch Veste komt. ,,Ik heb nu alweer zin in de volgende wedstrijd en volgens mij de jongens ook", aldus Jans.