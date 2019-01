FC Twente begint met dezelfde namen aan voorbereiding

De verwachting is wel dat daar binnenkort verandering in komt. Twente zoekt voor de tweede seizoenshelft vooral aanvallende versterking. Technisch directeur Ted van Leeuwen wil echter nog niet op die zaken vooruitlopen. „Op een paar clubs na die in paniek zijn, is het overal nog rustig”, zegt hij. „Als we spelers halen moeten die significant beter zijn dan die we nu al hebben”, zegt hij. Een van de namen die al een tijdje rondzingt is die van Jong AZ-spits Ferdy Druijf. De 20-jarige spits was voor de winterstop goed voor 14 treffers. De aanvoerder van Jong AZ mag worden verhuurd. „Maar ik ga nooit op namen en posities in”, zegt Van Leeuwen.