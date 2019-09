FC Twente begint met drie Hotspots voor talentjes in de regio

ENSCHEDE - FC Twente begint volgende week met drie regionale Hotspots waar jonge talentjes onder 9 jaar één keer in de week worden getraind. De Enschedese club heeft dat in een brief aan alle regionale amateurclubs laten weten.

De drie Hotspots zijn gesitueerd bij De Zweef (Nijverdal), De Esch (Oldenzaal) en Bon Boys (Haaksbergen). FC Twente volgt de lijn van de KNVB. De bond heeft onlangs een brief gestuurd naar alle profclubs, waarin staat dat de bond het aantal spelers onder de 12 jaar wil beperken. Verder wil de KNVB ook dat voor jeugdspelers de afstanden tussen huis en club niet meer te groot zijn en moeten er beperkingen komen op ‘het beïnvloeden van kinderen’. Veel clubs halen al op zeer jeugdige leeftijd spelertjes binnen. Dat zorgt al jaren voor discussie in het Nederlandse voetbal. Het standpunt van FC Twente is helder. „Wij vinden het zeer van belang dat jeugdige spelertjes niet al op te jonge leeftijd geconfronteerd worden met (te) ver doorgevoerde selectieprocedures”, zegt hoofd opleidingen Eric Weghorst in de brief aan de clubs. „Dat getalenteerde spelertjes van onder 9 jaar zich ontwikkelen bij hun ‘eigen’ club vinden wij een uitstekende zaak. Wij willen het talent zolang als mogelijk laten spelen en trainen in de eigen regio, bij de eigen club.”

Om de talentjes toch een prikkel te geven is nu gekozen voor het model met Hotspots. „Op die manier beïnvloeden we een brede groep van getalenteerde spelers op jonge leeftijd middels een extra training onder leiding van de Twentse Voetbalschool die aangestuurd wordt door FC Twente”, aldus Weghorst. Vorig jaar heeft er bij Rohda Raalte een pilot gedraaid, die volgens alle betrokkenen goed is ontvangen.